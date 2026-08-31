Modern en retro

Muziek op uw manier. Deze Bluetooth-luidspreker in retrostijl neemt u overal mee naartoe. U kunt genieten van 10 uur afspeeltijd, helder geluid en gebruikmaken van een aux-ingang om verbinding te maken met elke bron. Authentieke jaren 50-details in hout en koper zorgen voor een stukje tijdloze stijl.