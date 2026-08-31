De looks van toen, het geluid van nu

Hij ziet er misschien uit als de platenspeler van je oom, maar met zijn rijke, warme geluid en moderne functionaliteit is deze platenspeler helemaal bij de tijd. Het alles-in-één ontwerp past perfect op bureaus en dressoirs. Bovendien profiteer je van het gemak van Bluetooth® en onze handige bijbehorende app voor je vinyl.