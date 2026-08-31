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Nieuw
TAV5000/10
De Stevie Pro
Laat de muziek haar werk doen met de retro Bluetooth®-platenspeler met ingebouwde 2-wegsluidsprekers. De Stevie Pro levert een groter, helderder en ruimtelijker stereogeluid voor de platen die je draait en de nummers die je streamt.
Retrodesign, modern geluid
Platenspeler met 2 snelheden
Bluetooth® 6.0
2-weg basreflexluidsprekers
Hij ziet er misschien uit als de platenspeler van je oom, maar met zijn rijke, warme geluid en moderne functionaliteit is deze platenspeler helemaal bij de tijd. Het alles-in-één ontwerp past perfect op bureaus en dressoirs. Bovendien profiteer je van het gemak van Bluetooth® en onze handige bijbehorende app voor je vinyl.
De Stevie Pro weet hoe je losgaat. Ingebouwde 2-weg basreflexluidsprekers vullen de ruimte met sprankelende hoge tonen, expressieve middentonen en een diepe, krachtige bas. De dynamiek is strak, het geluidsbeeld is breed en het vermogen is krachtig genoeg om een kleine kamer te vullen.
Van vondsten tijdens het platenzoeken tot je meest gekoesterde limited editions: op het draaiplateau van gegoten aluminium speel je vinyl af op 33 1/3 of 45 rpm. Een aluminium toonarm met contragewicht en een vervangbare Audio-Technica-naald volgen de groeven precies goed, terwijl de automatische stop voorkomt dat platen na afloop blijven draaien.
Recensies
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de Auracast™-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.