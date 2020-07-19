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Niet meer leverbaar
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Bluetooth®
Zwart
U krijgt tot drie uur afspeeltijd met één keer opladen. Als u eropuit gaat met een volledig opgeladen case, krijgt u negen uur extra door meerdere keren op te laden. Plaats de koptelefoon gewoon terug in de case wanneer deze moet worden opgeladen. Volledig opladen duurt twee uur.
Geniet van heerlijk geluid dankzij het nauwsluitende en lichte design.
Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.
3.8
van 5
11
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Jan F
19/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Voordelen
comode pratiche lunga durata
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Cuffie wireless
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Cuffie wireless
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Voordelen
bra bas. ganska bra reducering.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Trådlösa hörlurar