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Niet meer leverbaar
TAST702BK/00
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
6 + 18 uur afspeeltijd
Comfortabele pasvorm
Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten hebt u altijd een perfecte afdichting. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. Hoe hard u ook traint, deze sportoortelefoon blijft waar u hem nodig hebt.
Hoe hard u ook traint, deze oortelefoon blijft op zijn plaats. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. De verwisselbare rubberen oordopjes hebben de maten klein, middel en groot, zodat u altijd de perfecte pasvorm voor uw oren hebt.
Met de gebruiksvriendelijke knoppen kunt u uw afspeellijst onderbreken en gesprekken aannemen. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De hoofdtelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat deze is gekoppeld, wordt het laatste gekoppelde apparaat onthouden.
3.4
van 5
9
Reviews & awards
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Voordelen
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Nadelen
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Voordelen
Tar bort äckel-päckel
Nadelen
Nej
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
De werkelijke resultaten kunnen variëren