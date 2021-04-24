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Alle series

  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.
  • Weg met kabels.

Niet meer leverbaar

7000 seriesDraadloze hoofdtelefoon

TAST702BK/00

3.4
| (9) Reviews & awards
Weg met kabels.
Deze volledig draadloze sportoordopjes kunnen elke hoeveelheid zweet aan. Dankzij de IPX5-spatbestendigheid en UV-reinigingstechnologie blijft u altijd fris, hoe hard u ook traint. Met de draagbare oplaadcase hebt u tot 24 uur afspeeltijd.
Bekijk alle voordelen

Beweeg u vrij tijdens het sporten.

Weg met kabels.

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

  • 6 + 18 uur afspeeltijd

  • Comfortabele pasvorm

Zachte rubberen vleugeltips. Stevig en comfortabel

Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten hebt u altijd een perfecte afdichting. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. Hoe hard u ook traint, deze sportoortelefoon blijft waar u hem nodig hebt.

Perfecte afdichting, uitstekende passieve geluidsisolatie

Hoe hard u ook traint, deze oortelefoon blijft op zijn plaats. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. De verwisselbare rubberen oordopjes hebben de maten klein, middel en groot, zodat u altijd de perfecte pasvorm voor uw oren hebt.

Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken

Met de gebruiksvriendelijke knoppen kunt u uw afspeellijst onderbreken en gesprekken aannemen. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De hoofdtelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat deze is gekoppeld, wordt het laatste gekoppelde apparaat onthouden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

9

Reviews & awards

3

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Voordelen

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Nadelen

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Voordelen

Tar bort äckel-päckel

Nadelen

Nej

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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