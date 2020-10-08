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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TASH402BL/00

4.6
| (74) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Blijf koel.
Verpletter uw persoonlijke records met deze draadloze, zweetbestendige on-ear-sporthoofdtelefoon. Ze zijn licht en comfortabel en bieden 20 uur afspeeltijd na slechts één keer te zijn opladen. De oorkussens houden u gefocust wanneer het warm wordt.
Bekijk alle voordelen

Ook al is het superheet.

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  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zweet- en waterbestendig

20 uur afspeeltijd

Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u onderweg bent.

40 mm neodymium-luidsprekerdrivers

Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau brengen. Perfect afgestemde akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten knallen zonder anderen te storen.

Ademende oorkussens. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

74

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

08/10/2020

Nederland

Nederland

Goede verstaanbaarheid

Goede geluidskwaliteit, microfoon onderdruk erg goed achtergrond geluid. Zelfs geluid dieseltruck valt weg.2e beslt voor thuiswerk partner.

Voordelen

Licht gewicht,goed geluid.

Nadelen

Hoofdband aanwezig bij kort haar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

26/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig geluid

Deze koptelefoon van Philips is een aanvulling op m’n bas+ deze is waterbestendig en onderweg erg handig.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

01/06/2020

Nederland

Nederland

Top koptelefoon

Zelf ben ik een enorme fan van muziek en ik luister het dan ook bij bijna alle activiteiten die ik aan het doen ben. Toen ik de kans kreeg om deze koptelefoon uit te testen vond ik dit dan ook super leuk! Het geluid van de koptelefoon is duidelijk en helder met een goede bass. Hij zit prettig op mijn hoofd en ziet er strak uit. Omdat ik veel muziek luister vind ik het heel fijn dat hij zo’n lange accuduur heeft (20 uur), waardoor ik met gemak een lange tijd kan luisteren. Ik ben tevreden!

Voordelen

Goed geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

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