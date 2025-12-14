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LED-lichtshow
Bass+ en Auracast™
20 uur afspeeltijd
Polsband en spatwaterbestendig
Deze compacte draagbare luidspreker van max. 20 W (10 W RMS) heeft een krachtig en rijk geluid voor zijn formaat. De dubbele passieve radiators en onze exclusieve Bass+-technologie zorgen voor een diepe en strakke bas, zelfs als je op laag volume luistert. En dankzij de geïntegreerde microfoon kun je handsfree gesprekken aannemen.
De lange afspeeltijd tot 20 uur met één keer opladen zorgt dat je nooit zonder muziek zit. Dankzij de handige polsband neem je de luidspreker overal mee naartoe en de IPX5-spatwaterdichte constructie beschermt tegen regendruppels en knoeien. 30 minuten opladen levert een speelduur van 5 uur en volledig opladen duurt zo'n 2,5 uur.
Afspeellijst bij de hand? Bluetooth® 5.4 levert een stabiele verbinding voor naadloos streamen. Multipoint laat je tot twee Bluetooth®-apparaten tegelijk verbinden en je kunt een draagbare muziekspeler of USB-stick aansluiten op de USB-A-poort.
4.8
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Voordelen
Sound potente
Nadelen
Nulla
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
FraBolda86
12/12/2025
Italia
Ottimo suono, leggero e semplice da settare
Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.
Deze review is gemaakt voor TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Deze review is gemaakt voor TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Debora.87
03/12/2025
Italia
Ottima qualità del suono
La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.
Deze review is gemaakt voor TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-03
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Date of Use 2025-11-03
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
De IPX5-certificering betekent dat de luidspreker bestand is tegen waterstralen.