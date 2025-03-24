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TAR3205/12
Digitale FM-tuner
Dubbel alarm
De FM-tuner biedt heldere ontvangst en u kunt maximaal 10 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.
Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.
Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het radiovolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden.
3.1
van 5
42
Reviews & awards
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio
Van Hoecke
05/11/2023
België
Geverifieerde koper
klokradio doet wat het moet doen
Eenvoudige klokradio, gebruiksvriendelijk en handig in gebruik. Perfect toestel om te gebruiken als wekker, geen topontvangst, maar om te wekken hoef dit niet voor ons
Voordelen
goedkoop en eenvoudig in gebruik
Nadelen
akoestiek niet top, maar doet wat je ervan kan vrwachten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Voordelen
geringes Gewicht
Nadelen
Radio empfang könnte besser sein.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Radiowecker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3205 Radiowecker