Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
TAM3205M2/12
Bass Reflex-luidsprekers
20W
Bluetooth 5.4
FM, cd, USB, Audio-ingang
Geniet nu van kristalhelder stereogeluid met diepe bassen. De boekenplankluidsprekers maken optimaal gebruik van het krachtige systeem dat bestaat uit een uitgangsvermogen van 20 W (RMS), 3 inch woofers en basreflexpoorten. Ook kunt u met de Digital Sound Control zelf vooraf ingestelde geluidsregelingen kiezen. Van muziek tot hoorspel, u kunt altijd rekenen op het beste geluid.
Van muziek, podcasts en nieuws tot drama’s en sport: luister wat u maar wilt. U kunt geluid streamen via bluetooth, luisteren naar FM-radio of het apparaat via de audio-ingang koppelen aan een USB-flashdrive of draaitafel. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalhelder ontvangst. De cd-speler kan MP3-cd's en opgenomen cd's lezen.
Op het apparaat worden Bluetooth LE Audio en de LC3-codec ondersteund, waardoor gestreamd geluid merkbaar beter is. Daarnaast wordt ook Auracast ondersteund, waardoor het mogelijk is om vanuit dit microsysteem muziek af te spelen op verschillende speakers die compatibel zijn met Auracast.
3.8
van 5
9
Reviews & awards
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Voordelen
Goed geluid
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Marleenha1971
01/06/2025
Nederland
geweldig
Ik ben hier heel tevreden over. Het is gemakkelijk aan te sluiten en ziet mooi uit. Het geluid is zuiver en dat vind ik erg belangrijk.
Voordelen
goed geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Sistema micro de música
Deze review is gemaakt voor TAM3205M2 Sistema micro de música