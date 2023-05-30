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Niet meer leverbaar
TAH8505BK/00
40 mm drivers/gesloten achterkant
Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.
Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.
Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde akoestische neodymium-drivers bieden een diep basgeluid en heldere middentonen. De zachte oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet meer vast in uw koptelefoon.
4.0
van 5
8
Reviews & awards
Vaart
30/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Voordelen
Super geluid
Nadelen
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Voordelen
Very good sound.
Nadelen
volume is not so easy to set.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
De werkelijke resultaten kunnen variëren