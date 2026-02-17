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Beter geluid voor al uw entertainment
Wat u ook graag kijkt of speelt, geniet er nu nog meer van! Deze prachtige, onopvallende soundbar biedt duidelijker stemgeluid en beter klinkende effecten. Geavanceerde audiotechnologie zorgt voor een meeslepende geluidservaring, ongeacht waar u naar kijkt.
2.0-kanaals
Max. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Deze betaalbare soundbar (2.0-kanaals) is klein van formaat maar zorgt voor een grootse en nieuwe geluidsbeleving voor al uw favoriete content. Met de vier EQ-modi kunt u een geluidsstijl kiezen die past bij wat u kijkt en kunt u stemmen in elke modus helderder maken door de dialoogversterking te activeren.
Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.
Geniet op de voorste rij van alle drama's die u bekijkt en speelt. Deze met Dolby Digital Plus compatibele soundbar biedt u een surround-soundervaring zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt. U zult het verschil horen en voelen.
3.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Voordelen
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Nadelen
Rien vu le prix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20