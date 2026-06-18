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Soundbar 2.0

Philips ondersteuning

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Soundbar 2.0

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App 'Philips Entertainment'

Ondersteunt de bediening van geselecteerde modellen Philips Bluetooth-luidsprekers, soundbars, party-luidsprekers, microsystemen, CD soundmachine-apparaten en draagbare radio’s.

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App 'Philips Entertainment'

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Snelstartgids

  • PDF bestand, 5 MB
  • 18 June 2026

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 812.2 kB
  • 18 June 2026

Garantie en service

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