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Soundbars en Home Sound
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Soundbar 2.0
Philips ondersteuning
TAB5109/10
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Voor iOS en Android
Ondersteunt de bediening van geselecteerde modellen Philips Bluetooth-luidsprekers, soundbars, party-luidsprekers, microsystemen, CD soundmachine-apparaten en draagbare radio’s.
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