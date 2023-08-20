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Niet meer leverbaar
Eersteklas geluid
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Glasheldere oproepen
Betrouwbare pasvorm voor in het oor
Wilt u niet dagelijks moeten opladen? U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit de case. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. De case kan draadloos of via USB-C worden opgeladen.
Wilt u een gesprek aannemen terwijl u aan het hardlopen bent? Met deze koptelefoon hoeft u geen bescherming te zoeken tegen de wind. Tijdens een gesprek werken twee AI-microfoons en een microfoon met bone conduction samen om he geluid van uw stem duidelijk over te brengen.
De IPX5-classificatie betekent dat deze koptelefoons tegen een spatje regen of een stortbui kunnen. Dus u hebt nooit meer een excuus om op de bank te blijven zitten! En als u zweet in de sportschool, is dat ook geen probleem voor de koptelefoon.
4.6
van 5
70
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Majoire
20/08/2023
Nederland
Goed product!
Lichtgewicht product, de oortjes passen goed in de oren waardoor je niet bang hoeft te zijn dat ze tijdens het sporten uit je oren vallen, geluid is helder. Echt een aanwinst!
Voordelen
Lichtgewicht, helder geluid en pasvorm
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes
macexbeauty
23/02/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne wireless koptelefoon
Deze wireless koptelefoon van Philips nu een tijdje gebruikt en kan deze zeker aanraden. Het design is heel mooi en compact. Het koppelen via Bluetooth ook heel gemakkelijk. Ze sluiten goed aan op je oren. En het geluidjes is echt een 10+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
lujainm13
12/02/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Great headphones
Received these Philips headphones and have used them a few times already and very happy! The fit of the in-ear silicone piece is really comfortable, they don’t fall out if I use them while I am exercising which is a huge benefit! I love the sleek look of the black case and headphones. Overall charges quite fast, and sound is great too. Very happy with this!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.