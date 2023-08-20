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Niet meer leverbaar

True wireless sportkoptelefoon

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Stem af op uw work-out
Van inspirerende afspeellijsten tot gesprekken met uw trainer: deze volledig draadloze hoofdtelefoon houdt u in beweging. Geniet van fantastisch geluid en superieure ruisonderdrukking, plus een pasvorm waarop u kunt vertrouwen. Van dagelijkse afstanden tot lange hardloopsessies, de hoofdtelefoon blijft goed in uw oren zitten.
Bekijk alle voordelen

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  • Eersteklas geluid

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Glasheldere oproepen

  • Betrouwbare pasvorm voor in het oor

Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase

Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase

Wilt u niet dagelijks moeten opladen? U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit de case. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. De case kan draadloos of via USB-C worden opgeladen.

Glasheldere oproepen, zelfs als het winderig is

Glasheldere oproepen, zelfs als het winderig is

Wilt u een gesprek aannemen terwijl u aan het hardlopen bent? Met deze koptelefoon hoeft u geen bescherming te zoeken tegen de wind. Tijdens een gesprek werken twee AI-microfoons en een microfoon met bone conduction samen om he geluid van uw stem duidelijk over te brengen.

Ga naar buiten. IPX5-waterbestendig

Ga naar buiten. IPX5-waterbestendig

De IPX5-classificatie betekent dat deze koptelefoons tegen een spatje regen of een stortbui kunnen. Dus u hebt nooit meer een excuus om op de bank te blijven zitten! En als u zweet in de sportschool, is dat ook geen probleem voor de koptelefoon.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

70

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

20/08/2023

Nederland

Nederland

Goed product!

Lichtgewicht product, de oortjes passen goed in de oren waardoor je niet bang hoeft te zijn dat ze tijdens het sporten uit je oren vallen, geluid is helder. Echt een aanwinst!

Voordelen

Lichtgewicht, helder geluid en pasvorm

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes

23/02/2023

Nederland

Nederland

Fijne wireless koptelefoon

Deze wireless koptelefoon van Philips nu een tijdje gebruikt en kan deze zeker aanraden. Het design is heel mooi en compact. Het koppelen via Bluetooth ook heel gemakkelijk. Ze sluiten goed aan op je oren. En het geluidjes is echt een 10+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

12/02/2023

Nederland

Nederland

Great headphones

Received these Philips headphones and have used them a few times already and very happy! The fit of the in-ear silicone piece is really comfortable, they don’t fall out if I use them while I am exercising which is a huge benefit! I love the sleek look of the black case and headphones. Overall charges quite fast, and sound is great too. Very happy with this!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.