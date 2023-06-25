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  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
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  • Train slimmer.
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  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.
  • Train slimmer.

Niet meer leverbaar

True wireless sportkoptelefoon

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Reviews & awards
Train slimmer.
Loop sneller. Spring hoger. Deze True Wireless sportkoptelefoon heeft afneembare oorhaken voor een superstevige pasvorm. Het energieke geluid houdt u geconcentreerd en met de ingebouwde hartslagmeter kunt u uw training afstemmen op uw lichaam.
Bekijk alle voordelen

Train slimmer.

  • In-ear pasvorm

  • Hartslagmeter

  • Oorhaakjes of vleugeltips

  • UV-reiniging

Flexibele pasvorm met oorhaken of vleugeltips

Flexibele pasvorm met oorhaken of vleugeltips

De flexibele, afneembare vleugeltips houden de oortelefoon stevig op z’n plek tijdens work-outs met lichte tot gemiddelde intensiteit. Wanneer u een heftigere sessie wilt doen, zorgen de afneembare oorhaken ervoor dat uw oordopjes op hun plaats blijven zitten. Kies de kleur die bij uw stijl past voor uw oorhaken of vleugeltips.

Luister naar uw lichaam met de hartslagmeter

Luister naar uw lichaam met de hartslagmeter

Train slimmer dankzij een hartslagmeter die compatibel is met populaire fitnessapps en de Philips Headphones-app. Als uw gekozen app live updates ondersteunt, worden hartslagmetingen tijdens het trainen in uw oor ingesproken. U weet wanneer u harder kunt gaan en wanneer u zich moet inhouden.

Train hard, blijf fris met UV-reiniging

Train hard, blijf fris met UV-reiniging

Ga flink gewichtheffen. Ga los op de loopband. Hoe u die endorfines ook wilt laten vrijkomen, deze oortelefoon geeft u de vrijheid om te zweten! Als u klaar bent, stopt u de oordopjes gewoon in de oplaadcase en de UV-reinigingscyclus verwijdert tot 99% van de bacteriën.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

13

Reviews & awards

25/06/2023

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen