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Niet meer leverbaar
TAA7306BK/00
In-ear pasvorm
Hartslagmeter
Oorhaakjes of vleugeltips
UV-reiniging
De flexibele, afneembare vleugeltips houden de oortelefoon stevig op z’n plek tijdens work-outs met lichte tot gemiddelde intensiteit. Wanneer u een heftigere sessie wilt doen, zorgen de afneembare oorhaken ervoor dat uw oordopjes op hun plaats blijven zitten. Kies de kleur die bij uw stijl past voor uw oorhaken of vleugeltips.
Train slimmer dankzij een hartslagmeter die compatibel is met populaire fitnessapps en de Philips Headphones-app. Als uw gekozen app live updates ondersteunt, worden hartslagmetingen tijdens het trainen in uw oor ingesproken. U weet wanneer u harder kunt gaan en wanneer u zich moet inhouden.
Ga flink gewichtheffen. Ga los op de loopband. Hoe u die endorfines ook wilt laten vrijkomen, deze oortelefoon geeft u de vrijheid om te zweten! Als u klaar bent, stopt u de oordopjes gewoon in de oplaadcase en de UV-reinigingscyclus verwijdert tot 99% van de bacteriën.
2.5
van 5
13
Reviews & awards
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Geverifieerde koper
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner