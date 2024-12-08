De afgelopen weken heb ik deze draadloze open-ear oortjes van Philips gebruikt. Ik kocht ze voornamelijk om mee te sporten. Ik kan zeggen dat ze goed blijven zitten tijdens de verschillende sporten die ik heb geprobeerd; wandelen, fietsen/wielrennen en fitness. Wat ik ontzettend belangrijk vind is dat je je omgeving goed kan blijven horen terwijl je sport met muziek in. Dat is bij deze oortjes zeker het geval. Een nadeel daarvan is dat de kwaliteit van het geluid daardoor minder goed is. Ik vind mijn veiligheid en de veiligheid van een ander belangrijker en daardoor neem ik het kwaliteitsverlies voor lief. Maar daardoor zou ik de oortjes alleen gebruiken voor tijdens het sporten en niet voor andere momenten, want daarvoor is het geluid gewoon niet optimaal. Wat ik ook fijn vind aan deze oortjes is dat ze tegen zweet en water kunnen, want bij intensieve (buiten; ivm regen) sporten is dat wel belangrijk. Ook vind ik dat de oortjes qua speelduur lang mee gaan en opladen gaat ook relatief snel. Ik zou deze oortjes dus zeker aanraden als je op zoek bent naar de perfecte oortjes voor tijdens het sporten.