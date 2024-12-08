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  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
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  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.
  • Zet uw oren open en laat u verrassen.

6000 seriesDraadloze open-ear-sportkoptelefoon

TAA6709BK/00

4.3
| (28) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Zet uw oren open en laat u verrassen.
Ga ervoor met de draadloze open-ear oordopjes die altijd perfect zitten! De zachte, comfortabele haak houdt deze oordopjes op hun plek, hoeveel u ook beweegt. Dankzij het open design hoort u naast uw muziek ook de wereld om u heen.
Bekijk alle voordelen

Zet uw oren open en laat u verrassen.

  • Draadloze open-ear pasvorm

  • Luchtgeleiding

  • IP55-bescherming tegen stof en water

  • Tot 28 uur afspeeltijd

Draadloze open-ear pasvorm. Hoor de wereld, voel de beat

Draadloze open-ear pasvorm. Hoor de wereld, voel de beat

Dankzij het open-ear design van deze oordopjes heeft u nooit meer gedoe met verschillende maten oordopjes. In plaats daarvan vormen de comfortabele oorhaakjes zich om uw oren en zorgt een rubberen anker aan het uiteinde van elke haakje aan de achterkant van uw oor ervoor dat het oordopje niet losraakt en altijd goed zit.

Luchtgeleiding. Niets in uw oor behalve muziek

Luchtgeleiding. Niets in uw oor behalve muziek

Muziek, luisterboeken, podcasts of een afspeellijst tijdens het sporten: waar u ook naar luistert, u geniet altijd van geweldig geluid met een diepe bas. Elk oordopje is bevestigd aan de ronding van uw buitenoor en precisiedrivers leiden het geluid naar uw gehoorgang zonder deze af te dichten, zodat u uw omgeving hoort terwijl u luistert.

Luisteren in de buitenlucht. Stof- en waterbestendig conform IP55

Luisteren in de buitenlucht. Stof- en waterbestendig conform IP55

Wandelen in het bos of hardlopen in de regen, het kan allemaal. Dankzij de IP55-classificatie hebben deze open-ear oordopjes geen moeite met zweet, vocht of stof. Zo heeft u nooit een excuus om op de bank te blijven zitten! Bovendien zorgt het hardlooplampje ervoor dat u goed zichtbaar bent tijdens het sporten in de buitenlucht.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

28

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

2

08/12/2024

Nederland

Nederland

Perfect voor tijdens het sporten!

De afgelopen weken heb ik deze draadloze open-ear oortjes van Philips gebruikt. Ik kocht ze voornamelijk om mee te sporten. Ik kan zeggen dat ze goed blijven zitten tijdens de verschillende sporten die ik heb geprobeerd; wandelen, fietsen/wielrennen en fitness. Wat ik ontzettend belangrijk vind is dat je je omgeving goed kan blijven horen terwijl je sport met muziek in. Dat is bij deze oortjes zeker het geval. Een nadeel daarvan is dat de kwaliteit van het geluid daardoor minder goed is. Ik vind mijn veiligheid en de veiligheid van een ander belangrijker en daardoor neem ik het kwaliteitsverlies voor lief. Maar daardoor zou ik de oortjes alleen gebruiken voor tijdens het sporten en niet voor andere momenten, want daarvoor is het geluid gewoon niet optimaal. Wat ik ook fijn vind aan deze oortjes is dat ze tegen zweet en water kunnen, want bij intensieve (buiten; ivm regen) sporten is dat wel belangrijk. Ook vind ik dat de oortjes qua speelduur lang mee gaan en opladen gaat ook relatief snel. Ik zou deze oortjes dus zeker aanraden als je op zoek bent naar de perfecte oortjes voor tijdens het sporten.

Voordelen

Pasvorm (blijven goed zitten)

Nadelen

Enkel geschikt voor tijdens het sporten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK Draadloze open-ear-sportkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK Draadloze open-ear-sportkoptelefoon

15/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ich bin sehr zufrieden

Ich bin sehr zufrieden mit den 6000 Series True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörern. Die Klangqualität ist beeindruckend – klar und kraftvoll, perfekt für Musik und Anrufe. Besonders hervorzuheben ist das offene Ohrdesign, das es ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, was für Outdoor-Aktivitäten und Sportarten ideal ist. Die Kopfhörer sitzen bequem und sicher, ohne unangenehm zu drücken, selbst bei intensiveren Bewegungen. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, und die Ladecase bietet praktischen Komfort. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Ich schätze auch, dass sie wasserdicht sind, was sie besonders für den Sport bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man die Kopfhörer problemlos steuern kann. Insgesamt sind diese Kopfhörer eine großartige Wahl für aktive Menschen, die sowohl Komfort als auch hohe Klangqualität suchen. Sehr empfehlenswert!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer

03/12/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Kopfhörer, die ich für den Sport habe!

Ich habe den Philips TAA6709BK/00 getestet und bin wirklich beeindruckt! Für jemanden wie mich, der oft im Park Sport treibt, sind diese Kopfhörer eine perfekte Wahl. Was mir besonders gut gefällt, ist, wie sicher die Kopfhörer sitzen. Dank der stabilen Ohrbügel muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie während des Laufens oder Trainings herunterfallen könnten. Selbst bei intensiven Bewegungen bleiben sie fest an ihrem Platz. Für mich bedeutet das endlich sorgenfreies Training - keine ständigen Unterbrechungen mehr, um die Kopfhörer neu einzusetzen. Die Klangqualität ist wirklich gut: klare Höhen, saubere Mitten und ein angenehmer Bass. Es macht Spaß, Musik oder Podcasts zu hören, während ich unterwegs bin. Mit einer Laufzeit von 7 Stunden bin ich mehr als zufrieden. Ich habe sie mehrere Tage für meine Sessions benutzt, ohne sie ständig aufladen zu müssen. Das Ladecase ist auch praktisch und gibt nochmal einen Extra-Schub, wenn nötig. Die IPX5-Wasser- und Schweißresistenz ist ein großer Pluspunkt. Selbst wenn es im Park mal nieselt oder ich richtig ins Schwitzen komme, funktionieren die Kopfhörer ohne Probleme. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie robust und langlebig sind. Für mich sind die Philips TAA6709BK/ 00 die besten Kopfhörer, die ich bisher für den Sport benutzt habe. Sie sitzen sicher, klingen super und halten lange durch. Wer gerne draußen aktiv ist, wird damit sehr zufrieden sein!

Voordelen

Super sicherer Sitz - kein Herunterfallen • Gute Klangqualität mit motivierendem Sound

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer

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