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TAA5205BK/00
Flexibel tweerichtingsdesign
20 uur afspeeltijd
Heldere telefoongesprekken. Monomodus
IPX7-waterbestendig en zweetbestendig
Drivers van 6 mm zorgen voor helder geluid met een krachtige bas. Van uw favoriete afspeellijsten tot podcasts en nog veel meer, geniet van uw dag met de de meest energieke muziek.
Deze True Wireless sporthoofdtelefoon is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen volledige onderdompeling in water tot een diepte van 1 meter, gedurende maximaal 30 minuten. De hoofdtelefoon blijft op zijn plek, hoe veel u ook beweegt of welke vorm uw oren ook hebben.
Of het nu gaat om hardlopen in het park of een superintensieve intervaltraining, het design met oorhaken zorgt dat deze hoofdtelefoon goed blijft zitten. U kunt kiezen uit drie verschillende maten siliconen oorcaps. De oorhaken kunnen worden verwijderd wanneer u niet aan het sporten bent.
3.6
van 5
16
Reviews & awards
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
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Deze review is gemaakt voor TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Voordelen
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Voordelen
Très bon maintien
Nadelen
Aucun pour le moment
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