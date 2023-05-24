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Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Reviews & awards
Altijd de pasvorm die u wilt
Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, deze echte draadloze oordopjes hebben een afneembaar oorhaakje, zodat u altijd de gewenste pasvorm heeft. Met de oplaadcase hebt u tot wel 20 uur speeltijd en bovendien zijn de oordopjes IPX7-waterdicht.
Bekijk alle voordelen

Altijd de pasvorm die u wilt

  • Flexibel tweerichtingsdesign

  • 20 uur afspeeltijd

  • Heldere telefoongesprekken. Monomodus

  • IPX7-waterbestendig en zweetbestendig

Gemaakt voor uw work-outs. Klaar voor uw dag

Gemaakt voor uw work-outs. Klaar voor uw dag

Drivers van 6 mm zorgen voor helder geluid met een krachtige bas. Van uw favoriete afspeellijsten tot podcasts en nog veel meer, geniet van uw dag met de de meest energieke muziek.

IPX7-waterbestendig en -zweetbestendig

IPX7-waterbestendig en -zweetbestendig

Deze True Wireless sporthoofdtelefoon is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen volledige onderdompeling in water tot een diepte van 1 meter, gedurende maximaal 30 minuten. De hoofdtelefoon blijft op zijn plek, hoe veel u ook beweegt of welke vorm uw oren ook hebben.

Design met afneembare oorhaken. Voor de stijl die u wilt

Design met afneembare oorhaken. Voor de stijl die u wilt

Of het nu gaat om hardlopen in het park of een superintensieve intervaltraining, het design met oorhaken zorgt dat deze hoofdtelefoon goed blijft zitten. U kunt kiezen uit drie verschillende maten siliconen oorcaps. De oorhaken kunnen worden verwijderd wanneer u niet aan het sporten bent.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.6

van 5

16

Reviews & awards

4
3

24/05/2023

France

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Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

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Deze review is gemaakt voor TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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Deze review is gemaakt voor TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Voordelen

léger, qualité de son, bon maintien

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Deze review is gemaakt voor TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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22/05/2023

France

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Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Voordelen

Très bon maintien

Nadelen

Aucun pour le moment

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Deze review is gemaakt voor TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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