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TAA4216BK/00
Wasbare oorkussens
Licht en duurzaam
IP55-bescherming tegen stof en water
Met 35 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u deze draadloze on-ear-koptelefoon gebruiken tijdens uw training en nog veel meer. Volledig opladen duurt minder dan 2 uur. Hebt u een extra boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u 2 uur extra afspeeltijd.
De zachte, ademende oorkussens zijn afneembaar zodat u ze eenvoudig schoon kunt maken en ze zijn gevuld met verkoelende gel. Wat u ook doet als u deze koptelefoon draagt, u kunt hem altijd weer fris laten voelen!
Dankzij de IP55-classificatie werkt uw koptelefoon net zo goed op stoffige paden als in de stromende regen. Hoe veel u ook zweet en waar u ook naartoe gaat, niets houdt u tegen!
4.4
van 5
11
Reviews & awards
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Geverifieerde koper
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Maskenyay
27/09/2024
Sverige
Bästa hörlurarna jag nånsin haft
Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar