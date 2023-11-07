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  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
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  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
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  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen
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  • Gemaakt voor dagelijkse avonturen

Niet meer leverbaar

FidelioTrue wireless oordopjes

T2/00

5
| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Gemaakt voor dagelijkse avonturen
Een echte blikvanger met geweldig geluid. Deze volledig draadloze premium oortjes zijn voorzien van ons meest ruimtelijke en gedetailleerde in-ear geluid en onze noice cancelling techniek (ruisonderdrukking). Van muziek en oproepen tot films en podcasts – deze true wireless oortjes zijn echte alleskunners.
Bekijk alle voordelen

Gemaakt voor dagelijkse avonturen

  • Uitzonderlijk natuurlijk geluid

  • Noise canceling Pro+

  • Superieure gesprekskwaliteit

  • Tijdloos Fidelio-design

Verfijnd en gedetailleerd. Philips-geluidssignatuur voor Fidelio

Verfijnd en gedetailleerd. Philips-geluidssignatuur voor Fidelio

Van de strakke, gecontroleerde bas tot de warme middentonen en sprankelende hoge tonen: deze superieure oortjes zorgen voor een voortreffelijk, natuurlijk geluid met een nauwkeurige scheiding van instrumenten. Gebalanceerde armatuurdrivers met grafeencoating geven meer details weer dan ooit tevoren. U hoort de nummers van uw favoriete artiesten via deze Fidelio oordopjes precies zoals ze bedoeld zijn.

Een ervaring die zich aan u aanpast. Noise Cancelling Pro+

Een ervaring die zich aan u aanpast. Noise Cancelling Pro+

Adaptive noise cancelling (adaptieve ruisonderdrukking) past zich snel aan uw omgeving aan om geluiden zoals windruis in realtime te onderdrukken. Van muziek luisteren tot gesprekken voeren, u doet het allemaal zonder handsfree. Als u het transparantie- of onderdrukkingsniveau wilt aanpassen, gebruikt u gewoon de Philips Headphones-app.

Superieure gesprekskwaliteit. Elk woord is duidelijk te verstaan

Superieure gesprekskwaliteit. Elk woord is duidelijk te verstaan

Bel probleemloos op de drukste en luidruchtigste locaties. Speciale microfoons (beamforming mics) focussen op het geluid van uw stem terwijl geavanceerde AI-algoritmes voorkomen dat achtergrondgeluiden het gesprek verstoren. Als het hard waait, pikt de bone conduction-sensor uw stem betrouwbaar op, zodat u duidelijk verstaanbaar blijft.

Technische specificaties

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Prijzen

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Recensies

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5.0

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

07/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldig produkt!

Wat een waanzinnig goed geluid! Makkelijk in gebruik, redelijk snel op te laden, ik ben er blij mee

Voordelen

Geluids qualiteit, Luxe superieur materiaal

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True wireless oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True wireless oordopjes

12/07/2025

Deutschland

Deutschland

Absoluter Spitzenklang

Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.

Voordelen

Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer

08/06/2025

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Die In Ear's Spielen in der Oberklasse

Die In Ear's sitzen gut im Ohr. Der Klang ist auf Spritzenniveau, die Auflösung Detailreich.

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer

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