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Niet meer leverbaar
Uitzonderlijk natuurlijk geluid
Noise canceling Pro+
Superieure gesprekskwaliteit
Tijdloos Fidelio-design
Van de strakke, gecontroleerde bas tot de warme middentonen en sprankelende hoge tonen: deze superieure oortjes zorgen voor een voortreffelijk, natuurlijk geluid met een nauwkeurige scheiding van instrumenten. Gebalanceerde armatuurdrivers met grafeencoating geven meer details weer dan ooit tevoren. U hoort de nummers van uw favoriete artiesten via deze Fidelio oordopjes precies zoals ze bedoeld zijn.
Adaptive noise cancelling (adaptieve ruisonderdrukking) past zich snel aan uw omgeving aan om geluiden zoals windruis in realtime te onderdrukken. Van muziek luisteren tot gesprekken voeren, u doet het allemaal zonder handsfree. Als u het transparantie- of onderdrukkingsniveau wilt aanpassen, gebruikt u gewoon de Philips Headphones-app.
Bel probleemloos op de drukste en luidruchtigste locaties. Speciale microfoons (beamforming mics) focussen op het geluid van uw stem terwijl geavanceerde AI-algoritmes voorkomen dat achtergrondgeluiden het gesprek verstoren. Als het hard waait, pikt de bone conduction-sensor uw stem betrouwbaar op, zodat u duidelijk verstaanbaar blijft.
Prijzen
5.0
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Zindo
07/11/2023
Nederland
Geweldig produkt!
Wat een waanzinnig goed geluid! Makkelijk in gebruik, redelijk snel op te laden, ik ben er blij mee
Voordelen
Geluids qualiteit, Luxe superieur materiaal
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True wireless oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True wireless oordopjes
benje
12/07/2025
Deutschland
Absoluter Spitzenklang
Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.
Voordelen
Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
Dell1234
08/06/2025
Deutschland
Geverifieerde koper
Die In Ear's Spielen in der Oberklasse
Die In Ear's sitzen gut im Ohr. Der Klang ist auf Spritzenniveau, die Auflösung Detailreich.
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
Deze review is gemaakt voor Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
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