ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

        Niet meer leverbaar

        Etui

        SWW1001/00

        Universele Organizer-tas voor elektronica

        Accessoiretas om uw elektronische apparatuur te beschermen. Ontworpen om uw elektronica veilig en droog te houden met waterdicht standaard IPX4-materiaal. Tas met vier binnenvakken om uw spullen netjes en georganiseerd te houden.

        Bekijk alle voordelen

        Universele Organizer-tas voor elektronica

        • Universeel

        De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

        Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

        Vakken aan de binnenkant voor het veilig opbergen van spullen

        In het etui vindt u vakken die perfect zijn voor het opbergen van uw mobiele apparaat, kabels, batterijen en geheugenkaarten. Zo blijven uw spullen beschermd en binnen handbereik.

        Spatwaterbestendig materiaal, mag niet worden ondergedompeld in water

        Het spatwaterbestendige materiaal beschermt uw media tegen vocht en contact met water.

        Technische specificaties

        Ondersteuning voor dit product

        Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

        Recensies

        Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

        • Registreer en krijg €10,- korting
        • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
        • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

        Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

        • Registreer en krijg €10,- korting
        • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
        • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen