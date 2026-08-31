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Niet meer leverbaar
SWW1001/00
Universele Organizer-tas voor elektronica
Accessoiretas om uw elektronische apparatuur te beschermen. Ontworpen om uw elektronica veilig en droog te houden met waterdicht standaard IPX4-materiaal. Tas met vier binnenvakken om uw spullen netjes en georganiseerd te houden.
Universeel
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.
In het etui vindt u vakken die perfect zijn voor het opbergen van uw mobiele apparaat, kabels, batterijen en geheugenkaarten. Zo blijven uw spullen beschermd en binnen handbereik.
Het spatwaterbestendige materiaal beschermt uw media tegen vocht en contact met water.
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