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Niet meer leverbaar

Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon

SSC5001/10

2.8

| (17) Reviews & awards

Luisterervaring thuis personaliseren

Hoor uw TV harder en duidelijker zonder anderen te storen dankzij de lichte SSC5001 draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon. Automatisch in-/uitschakelen en automatische kanaalselectiefuncties maken het u zelfs nog gemakkelijker.

Bekijk alle voordelen

Luisterervaring thuis personaliseren

  • 15 mm drivers/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

Compatibel met alle TV's met optische en 3,5 mm audio-ingang

Compatibel met alle TV's met optische en 3,5 mm audio-ingang

De AudioBoost TV-hoofdtelefoon is compatibel met alle TV's met een digitale of analoge audio-ingang.

Digitale draadloze verbinding voor storingsvrij luisterplezier

Digitale draadloze verbinding voor storingsvrij luisterplezier

Geniet van een storingsvrije luisterervaring met de digitale draadloze verbinding. De digitale draadloze verbinding zorgt voor een goede, veilige verbinding zonder storing

Bediening links/rechts voor een persoonlijke ervaring

Bediening links/rechts voor een persoonlijke ervaring

Geniet van extra hard geluid met volumeregelaars en de juiste balans links en rechts voor een persoonlijke ervaring.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

17

Reviews & awards

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

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Deze review is gemaakt voor SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

17/03/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

dit product werkt goed

Dit product heeft een goede geluidsweergave. Hij zit in eerste instantie comfortabel echter op den duur werken de oordopjes irritant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SSC5001 Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SSC5001 Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon

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