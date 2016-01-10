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Niet meer leverbaar
SSC5001/10
Luisterervaring thuis personaliseren
Hoor uw TV harder en duidelijker zonder anderen te storen dankzij de lichte SSC5001 draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon. Automatisch in-/uitschakelen en automatische kanaalselectiefuncties maken het u zelfs nog gemakkelijker.
15 mm drivers/gesloten achterkant
Oortelefoon
De AudioBoost TV-hoofdtelefoon is compatibel met alle TV's met een digitale of analoge audio-ingang.
Geniet van een storingsvrije luisterervaring met de digitale draadloze verbinding. De digitale draadloze verbinding zorgt voor een goede, veilige verbinding zonder storing
Geniet van extra hard geluid met volumeregelaars en de juiste balans links en rechts voor een persoonlijke ervaring.
2.8
van 5
17
Reviews & awards
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Anmare
17/03/2016
Nederland
Geverifieerde koper
dit product werkt goed
Dit product heeft een goede geluidsweergave. Hij zit in eerste instantie comfortabel echter op den duur werken de oordopjes irritant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SSC5001 Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon