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  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lichtgewicht en comfortabel

Niet meer leverbaar

Stereohoofdtelefoon

SHP1900/10

4
| (19) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Lichtgewicht en comfortabel
Hoofdtelefoon van normale grootte met licht ontwerp voor comfortabel luisterplezier
Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht en comfortabel

  • Voor over het oor

  • Zwart

Dankzij het snoer van 2 m kunt u de speler in uw tas stoppen

De ideale snoerlengte geeft u meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.

De oorschelpen bedekken uw hele oor en blokkeren zo extern geluid

Hoofdband past zichzelf aan elk hoofd aan

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

19

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Voordelen

Guter preis mit guter qulität.

Nadelen

Klobig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer

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