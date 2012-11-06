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Niet meer leverbaar
Krachtig geluid
Deze Philips SHL3000-hoofdtelefoon zorgt voor een krachtig geluid en een diepe bas. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van de perfecte luisterervaring.
In DJ-stijl
Blauw
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
De afgesloten akoestiek van deze Philips-hoofdtelefoon zorgt voor een goede geluidsisolatie.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
azer
15/01/2016
France
Geverifieerde koper
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones