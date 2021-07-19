ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos

Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC5200/10

3.3
| (83) Reviews & awards
De vrijheid van draadloos
Geen gedoe met kabels meer. U kunt vrijelijk door uw huis lopen en van muziek genieten. En met het oplaadbare, lichtgewicht ontwerp kunt u de Philips SHC5200/10-hoofdtelefoon zo lang dragen als u wilt.
Bekijk alle voordelen

Volledig oplaadbare draadloze hoofdtelefoons

De vrijheid van draadloos

  • FM-transmissie

  • Comfortabele pasvorm

  • Tot 14 uur afspeeltijd

De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvermogen voor nodig is.

Zelfinstellende binnenhoofdband

Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.3

van 5

83

Reviews & awards

19/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekend product en subliem geluid

Ik ben nogal kritisch wat geluid betreft, maar de draadloze koptelefoon is gewoon uitmuntend

Voordelen

Comfortabel

Nadelen

De oorkussens worden snel vuil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

08/06/2021

Nederland

Nederland

Wederom uitstekend product

Deze draadloze FM koptelefoon gekocht als"collega" van de SHC8535/10 , welke ook nog steeds uitstekend werkt.Maar door jarenlang intensief gebruik ziet die er niet meer zo goed uit.

Voordelen

Uitstekend geluid en zit comfortabel

Nadelen

Audio input kabel is erg kort en kan niet vervangen worden door langer exemplaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

20/12/2025

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Der Klang ist einmalig, kein Rauschen. Selbst in entfernten Räumen noch super Empfang.

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor SHC5200 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen