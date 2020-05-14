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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC5100/10

3.5

| (90) Reviews & awards

De vrijheid van draadloos

Geen gedoe met kabels meer. U kunt vrijelijk door uw huis lopen en van muziek genieten. En met het oplaadbare, lichtgewicht ontwerp kunt u de Philips SHC5100/10-hoofdtelefoon zo lang dragen als u wilt.

Bekijk alle voordelen

Volledig oplaadbare draadloze hoofdtelefoons

De vrijheid van draadloos

  • Voor over het oor

Zelfinstellende binnenhoofdband

Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.

De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvermogen voor nodig is.

Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

90

Reviews & awards

14/05/2020

Nederland

Nederland

Draadloze functie is super functioneel.

Ben niet in staat om via een servicepunt in Rome of via internet nieuwe oplaadbare batterijen voor mijn koptelefoon shc 5100/10 te bestellen. Inschrijven op de Philips site lukt ook niet imdat mijn italiaanse handy nummer niet geldig schijnt te zijn.

Voordelen

Draadloze functie

Nadelen

Kan geen nieuwe oplaadbare batterijen voor deze koptelefoon vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum gebruik 2018-05-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum gebruik 2018-05-14

18/03/2017

Nederland

Nederland

Voor zijn prijs eeen uitstekend product.

Gezien de aanschafprijs is dit een uitstekend product. Geen ruis of gekraak. Geluid is goed genoeg voor het doel waarvoor wij hem gebruiken: TV. Ik ben op geluidsgebied uiterst kritisch. Voor HiFi gebruik ik een bedrade Ultrasone Performance 880. Daar mag je dan ook hogere eisen aan stellen. Vooralsnog is deze Philips zijn geld dubbel en dwars waard.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone

11/02/2016

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist sehr gut

Habe diesen Kopfhörer gekauft da ich meinen Fernseher immer zu laut eingestellt habe und meine Bekannte dieses nicht mag. Nun habe ich aber das Problem, daß dadurch der Lautsprecher am TV Gerät abgeschaltet wird und nur einer den Ton hören kann. Möchte daher einen zweiten Kopfhörer bestellen um dann beide den Ton zu erhalten. Leider hat der Mediamarkt Bruchsal diese nicht mehr vorrätig!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5100 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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