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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHC5100/10
Niet meer leverbaar
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Kan ik 2 hoofdtelefoons gebruiken met één basisstation?
Nieuwe batterijen benutten niet hun volledige gebruikscapaciteit na de eerste keer opladen.
Powerlampje gaat niet aan als de hoofdtelefoon op gelijkstroom is aangesloten.
Bereik van mijn Philips-hooftelefoon is lager dan het vermelde bereik.
Waarom moet ik de batterijen gedurende 10 uur opladen voor het eerste gebruik?
Kan ik voor mijn Philips-systeem ook andere batterijen gebruiken?
Hoe weet ik wanneer de accu van mijn hoofdtelefoon bijna leeg is?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
Philips-hoofdtelefoon schakelt af en toe automatisch uit of het geluid valt weg.
Storing als ik muziek beluister via de FM-hoofdtelefoon.
Voortdurend ruis op de achtergrond op mijn hoofdtelefoon.
Ik hoor zachte, storende geluiden op mijn hoofdtelefoon.
Ik hoor de muziek van de buren via mijn hoofdtelefoon.