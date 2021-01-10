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Niet meer leverbaar

2000 seriesHoofdtelefoon

SHB2505WT/10

3.9

| (22) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Oneindig veel muziek

Alles is mogelijk als u uw muziek maar bij u hebt. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon biedt u geweldig geluid en tot wel 20 uur afspeeltijd met de draagbare oplaadcase. Druk tweemaal op de multifunctionele knop om de spraakassistent van uw telefoon te activeren.

Bekijk alle voordelen

Oneindig veel muziek

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

  • Wit

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.

Monomodus voor wanneer u één oor vrij wilt houden

Zachte rubberen vleugeltips. Stevig en comfortabel

Geniet van uw muziek met deze comfortabele, lichte koptelefoon met een nauwsluitend design. De zachte rubberen vleugeltips zitten stevig onder de plooi van uw oorschelp. Dankzij de verwisselbare rubberen oorcaps vindt u zo de perfecte in-ear-pasvorm en blijft de koptelefoon stevig zitten, zodat u geen enkele beat meer mist.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

22

Reviews & awards

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Voordelen

Licht, goed passend, goed geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum gebruik 2020-09-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum gebruik 2020-09-10

16/08/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid, draagcomfort is subliem

Ik zou iedereen dit product aanraden. Ze zitten heel goed en geluid is echt mooi.

Nadelen

de ruberen hoesjes om de dopjes kunnen verschuiven. Oppassen met scherpe nagels, want de hoesjes kunnen dus scheuren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-04-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-04-16

07/02/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum gebruik 2020-01-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum gebruik 2020-01-07

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