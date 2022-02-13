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Niet meer leverbaar

Shaver S9000 PrestigeVervangende scheerhoofden

SH98/70

3.9
| (38) Reviews & awards
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de S9000 Prestige-serie.
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Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Refurbished Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

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Nat en droog elektrisch scheerapparaat, 9000-serie

SP9821/12

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Nat en droog elektrisch scheerapparaat, 9000-serie

SP9861/13

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Refurbished Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

SP9861/16R1

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Een scheerapparaat als nieuw

  • NanoTech-precisiemesjes

  • Geschikt voor SP981X, SP982X en SP986X

Vervangende scheerhoofden voor S9000 Prestige

Vervangende scheerhoofden voor S9000 Prestige

Vervangende SH98-scheerhoofden zijn compatibel met alle S9000 Prestige-scheerapparaten met ronde scheerhoofden (SP981X, SP982X en SP986X). Ze zijn niet compatibel met de hoekige scheerapparaten S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X en SP988X), die in plaats daarvan de opvolger SH91 gebruiken. De vervangende SH91-scheerhoofden zijn compatibel met alle S9000 Prestige-scheerapparaten, hoekige en afgeronde scheerhoofden.

Eenvoudig vervangbaar

Eenvoudig vervangbaar

1. Trek de bovenste plaat van de scheerunit. 2. Vervang de plaat met een nieuw scheerhoofd. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden

De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden

De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

38

Reviews & awards

13/02/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

gemak

werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes

Voordelen

goede service

Nadelen

geen

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

07/03/2021

Nederland

Nederland

TOP!

Ik ben nu 2 jaar in het bezit van de S9000 Prestige, maar wat een verschil met mijn vorige scheerapparaten zeg! altijd of last van irritatie, of dat het nooit helemaal glad werd... met dit apparaat van beide problemen verlost. inmiddels nieuwe scheerkoppen in de bestelling, want we willen dit natuurlijk graag zo houden. TOPPRODUCT!!! DE ALLERBESTE!

Voordelen

Scheert superglad, Maakt nauwelijks geluid, Geen huidirritatie

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

02/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Simply the best!

Ik heb zo'n beetje alle merken en types elektrische scheerapparaten gekocht, inclusief de vaak als beste door de Consumentenbond geteste apparaten. Vaak bleken deze na verloop van tijd toch een teleurstelling. Dat was ook soms het geval met de voorlopers van deze Philips Shaver S9000 Prestige. Ook prima scheermachientjes, maar het probleem daarbij was dat de scheerkop na enige tijd los begon te raken.... Maar niets van dit soort irritaties bij deze S9000 Prestige. Daar is ook dat laatste probleempje perfect opgelost. De scheerkop zit muurvast, ook na een jaar intensief gebruik. Verder gaf dit systeem altijd al de beste scheerprestaties met de minste huidirritatie, Dus vandaar de titel van mijn review: "Simply the best". Er is op dit moment volgens mij niks beters beschikbaar als je een elektrisch scheerapparaat zoekt.

Voordelen

Uitstekend scheerresultaat, robuuste machine, krachtige motor, draadloos opladen

Nadelen

Dat je het elke dag moet doen....

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

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