Ik heb zo'n beetje alle merken en types elektrische scheerapparaten gekocht, inclusief de vaak als beste door de Consumentenbond geteste apparaten. Vaak bleken deze na verloop van tijd toch een teleurstelling. Dat was ook soms het geval met de voorlopers van deze Philips Shaver S9000 Prestige. Ook prima scheermachientjes, maar het probleem daarbij was dat de scheerkop na enige tijd los begon te raken.... Maar niets van dit soort irritaties bij deze S9000 Prestige. Daar is ook dat laatste probleempje perfect opgelost. De scheerkop zit muurvast, ook na een jaar intensief gebruik. Verder gaf dit systeem altijd al de beste scheerprestaties met de minste huidirritatie, Dus vandaar de titel van mijn review: "Simply the best". Er is op dit moment volgens mij niks beters beschikbaar als je een elektrisch scheerapparaat zoekt.