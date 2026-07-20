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S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
SW5700/07
S5210/06
S5630/45
S5650/41
S5672/26
HQ7200/16
MultiPrecision-mesjes
Geschikt voor de S5000 series met afgeronde scheerhoofden
Geschikt voor de S6000 series met afgeronde scheerhoofden
De MultiPrecision-mesjes tillen alle haartjes op en scheren ze samen met resterende stoppels in slechts enkele bewegingen.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgringen door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgringen terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.
4.2
van 5
237
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Beem
20/07/2026
Nederland
Top
Fijn dat alles weer soepel en ook sneller scheert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-06-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-06-04
Anoniem voor nu
15/06/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige ervaring
Het is een hele fijne ervaring om na gebruik van jaren mijn scheerapparaat van nieuwe mesjes te voorzien gewoon weer als nieuw
Voordelen
Alleen plus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Klantzes
27/01/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig product
Wat een geweldig product , doet precies zijn werk en scheert weer als geen ander .was toe aan nieuwe scheerkop
Voordelen
Geweldig product
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
waar faciliteiten bestaan