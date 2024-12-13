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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
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Philips Avent Natural ResponseSpeen

SCY966/02

4.5
| (25) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Volgt het unieke drinkritme van je baby
De Natuurlijke Zuigreflex-speen geeft alleen melk af als de baby aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals aan de borst. Dit maakt het gemakkelijk om borstvoeding te combineren met flesvoeding.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Volgt het unieke drinkritme van je baby

  • Natural Response-speen

  • 2 stuks

  • Snelheid 6 - Dikke voeding

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.5

van 5

25

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Voordelen

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Nadelen

Keine Angabe.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

10/12/2024

Deutschland

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Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Voordelen

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

08/12/2024

Deutschland

Deutschland

Toller Sauger – unser Baby liebt ihn

Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!

Voordelen

Flusskontrolle, Design, Anwendung

Nadelen

Reinigung ist schwieriger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Vergeleken met vorige verpakking.

  2. Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.

  3. 0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.