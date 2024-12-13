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Natural Response-speen
2 stuks
Snelheid 6 - Dikke voeding
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
4.5
van 5
25
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
Onderdeel van promotie
Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Voordelen
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Nadelen
Keine Angabe.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
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Tania525
10/12/2024
Deutschland
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Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Voordelen
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
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Oksi_G
08/12/2024
Deutschland
Onderdeel van promotie
Toller Sauger – unser Baby liebt ihn
Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!
Voordelen
Flusskontrolle, Design, Anwendung
Nadelen
Reinigung ist schwieriger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Vergeleken met vorige verpakking.
Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.
0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.