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Natural Response-speen
2 stuks
Speen voor extra snelle toevoer
6 m+
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
4.8
van 5
22
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
ASYM
11/06/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Prima nieuwe speentjes
We hebben de nieuwe flesspeen 6m+ van Philips getest in combinatie met de nieuwe Avent fles. Het is even wennen geweest voor mijn kleindochter, omdat ze zelf iets meer moeite moet doen voor haar melk, vergeleken met de andere spenen die ze op haar fles had, maar ze is er redelijk snel aan gewend geraakt gelukkig. Een extra voordeel van deze speentjes is dat er niet zomaar melk uitstroomt als je de fles ondersteboven houdt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
RD020
06/06/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn speentje, voor een natuurlijke overgang
Dit speentje is erg fijn. Onze kleine heeft het gebruikt in combinatie met borstvoeding. Dat is ons erg goed bevallen en maakte een natuurlijke overgang naar flesvoeding makkelijk. Ook de kwaliteit is prima. Ook na vaak reinigen blijft het van perfecte kwaliteit.
Voordelen
Kwaliteit, natuurlijk overgang
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
AYA16
20/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne speen
Voor mijn zoon was ik opzoek naar een speen die goed te combineren was met borstvoeding. Na lang zoeken kwam ik bij deze terecht. Echt superfijn. Mijn kindje pakte het na een aantal dagen wenen eigenlijk goed op. De speen is te vergelijken met een tepel. Voor een baby die enkel de borst kent, is dit een mooie uitkomst. De toevoersnelheid is prima. Hierdoor drinkt hij op een natuurlijke manier. Er zitten 2 spenen in na een tijdje moet het vervangen worden omdat de speen dan te slap wordt. Je hebt dus altijd een achter de hand liggen voor als het nodig is. De speen is erg goed schoon te maken. In de handleiding staat precies hoe het gebruikt moet worden. Je kan het bijna op elke Avent fles gebruiken. Dit vind ik erg handig. Ook voor de volledige flesvoeding lijkt me dit een prettige fles. Het heeft een mooi design en de inhoud is precies geschikt voor mijn kind van 6 maanden. Het is zeker een aanrader.
Voordelen
goede toevoersnelheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Vergeleken met vorige verpakking.
Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.
0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.