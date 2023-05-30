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Natural Response-speen
2 stuks
Speen met snelle toevoer
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
4.9
van 5
64
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
KBackx
30/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne speen
Ik kan dit product iedere ouder aanraden. Philips Avent is HET merk voor ons, specifiek deze speentjes. Onze baby gaat er heel goed op. Ze hapt goed aan en het drinken gaat vlot, zonder darmkrampjes. Heerlijk om te zien en o zo belangrijk. Goed drinken is zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en deze speentjes maken dit mogelijk. Mocht je dus nog zoekende zijn: ga voor deze. Je zult er geen spijt van krijgen!
Voordelen
Prijs-kwaliteit verhouding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Gullie
29/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede stroming
Ik vond de oudere Avent flessen en spenen van Philips al erg fijn in gebruik, maar ik was benieuwd naar de nieuwe varianten, omdat het meer zou voelen als aan de borst. Ik merk dat de kleine inderdaad iets meer moeite moet doen in tegenstelling tot de voorgaande versie, maar dit went wel snel. Er stroomt niet zomaar melk uit, zo is er genoeg tijd om tussendoor goed te ademen en heeft ze minder last van krampjes en boertjes. Je kunt kiezen uit verschillende speentjes, mocht de toevoer toch te veel of te weinig zijn voor je baby. Ruime keuze van Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Friezin012345
26/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Speen werkt goed
De speen werkt goed voor m’n kindje beter dan de vorige avent speen
Voordelen
Ideaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Vergeleken met vorige verpakking.
Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.
0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.