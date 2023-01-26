Spannend omdat het een glazen fles is. De fles ligt wat zwaarder in de hand, maar ligt fijn in de hand! Ook deze fles in een handomdraai open of vast en lekt niet! Onze kleine die vind het een prettige speen om uit te drinken. Deze fles is wel wat aan de grote kant, in ons geval pakken we liever een variant kleiner. Wel kan onze kleine er rustig uit drinken en spuugt weinig tot niet. Deze fles wordt nog schoner dan de kunststof varianten. Ondanks dat we glas spannend vonden, zouden wij de glazen fles boven de plastic fles prefereren. Zeer blij met de fles!