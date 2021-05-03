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  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset

Niet meer leverbaar

Philips AventBabyverzorgingsset

SCH400/00

4.6
| (157) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Mijn eerste babyverzorgingsset
Met onze babyverzorgingsset SCH400 geef je je kleintje de beste verzorging. De compacte set bevat een nauwkeurige, prettige en snelle digitale thermometer, neusaspirator met zacht uiteinde, vingertandenborstel, en nagel- en haarverzorgingsset.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Alle essentiële producten voor babyverzorging in één complete set

Mijn eerste babyverzorgingsset

  • Al het essentiële voor babyverzorging

  • Complete set

  • Jongens en meisjes

Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*

Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*

Meet snel, prettig en nauwkeurig de temperatuur van je baby. De digitale thermometer heeft professionele nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt voor extra comfort voor jou en je baby.

Compacte en gestructureerde set

De gestructureerde set biedt ruimte voor je extra babyverzorgingsproducten en is compact en handig om mee te nemen. Ideaal voor op reis en in de babykamer.

Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde

Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde

Met de neusaspirator open je de luchtwegen van je baby zodat die zich beter voelt en beter kan slapen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

157

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

03/05/2021

Nederland

Nederland

Alles bij elkaar

Ik vind het pra=ettig dat je alles bij elkaar hebt. Ik heb er zelf nog wat zetpilletjes bij gedaan en alcoholdoekjes. Wat ook prettig is dat hij niet heel makkelijk open gaat. Hier door kan mijn oudere zoontje hem niet open maken.

Voordelen

Moeilijk open te krijgen voor oudere kinderen

Nadelen

Nagelschaartje niet heel makkelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

24/04/2021

Nederland

Nederland

Ontzettend handig en fijn

De producten zijn ontzettend handig en fijn voor onze 9 maanden oude baby. Het verzorgingssetje zit in een handig bakje wat het makkelijk maakt om overal mee naar toe te nemen.

Voordelen

Handig, lichtgewicht, compact,

Nadelen

Geen minpunten kunnen vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

21/04/2021

Nederland

Nederland

Handig en compact

Het is een handige etui met alle verzorgingsproducten die je nodig heb voor je kleintje. Je stop hem zo in je tas om mee te nemen. En De termometer is erg nauwkeurig. Kortom deze etui is ook ideaal om kado te geven voor iemand die een kleintje krijg of voor je eigen kindje.

Voordelen

Alle verzorgingsproducten die je nodig heb

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. ± 0,1 °C tussen 35 en 42 °C bij kamertemperatuur van 22 °C