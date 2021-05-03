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Niet meer leverbaar
Al het essentiële voor babyverzorging
Complete set
Jongens en meisjes
Meet snel, prettig en nauwkeurig de temperatuur van je baby. De digitale thermometer heeft professionele nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt voor extra comfort voor jou en je baby.
De gestructureerde set biedt ruimte voor je extra babyverzorgingsproducten en is compact en handig om mee te nemen. Ideaal voor op reis en in de babykamer.
Met de neusaspirator open je de luchtwegen van je baby zodat die zich beter voelt en beter kan slapen.
4.6
van 5
157
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Lotte-13
03/05/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Alles bij elkaar
Ik vind het pra=ettig dat je alles bij elkaar hebt. Ik heb er zelf nog wat zetpilletjes bij gedaan en alcoholdoekjes. Wat ook prettig is dat hij niet heel makkelijk open gaat. Hier door kan mijn oudere zoontje hem niet open maken.
Voordelen
Moeilijk open te krijgen voor oudere kinderen
Nadelen
Nagelschaartje niet heel makkelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Barry30
24/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Ontzettend handig en fijn
De producten zijn ontzettend handig en fijn voor onze 9 maanden oude baby. Het verzorgingssetje zit in een handig bakje wat het makkelijk maakt om overal mee naar toe te nemen.
Voordelen
Handig, lichtgewicht, compact,
Nadelen
Geen minpunten kunnen vinden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
MOontjee12
21/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Handig en compact
Het is een handige etui met alle verzorgingsproducten die je nodig heb voor je kleintje. Je stop hem zo in je tas om mee te nemen. En De termometer is erg nauwkeurig. Kortom deze etui is ook ideaal om kado te geven voor iemand die een kleintje krijg of voor je eigen kindje.
Voordelen
Alle verzorgingsproducten die je nodig heb
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
± 0,1 °C tussen 35 en 42 °C bij kamertemperatuur van 22 °C