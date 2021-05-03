De afgelopen weken heb ik de SCH400/00 Babyverzorgingsset getest. De set zit in een handige en vooral stevige etui. Als je op vakantie gaat of snel ergens naartoe moet, is het erg fijn om zo deze spulletjes bij elkaar te hebben en het neemt makkelijk mee. Ik ben erg te spreken over de thermometer die zeer snel werkt en een piepgeluid geeft als deze klaar is met meten. Mijn kindje is erg bewegelijk, dus fijn als er een snelle meting is van de temperatuur. Als er koorts is gemeten, geeft de meter 3 piepjes en bij geen koorts 1. Ik heb mijn eerste kindje gekregen en had nog niet gehoord van een neusaspirator. Wat een uitkomst is dat. De aspirator in deze set is zeer zacht en dus makkelijk in het neusje te brengen zonder dat hij enige last heeft ervaren. De borstel is wel iets te stevig voor het zachte babyhaar van mijn zoontje. De haartjes worden niet zo goed meegenomen daardoor en kleine knoopjes gaan er minder makkelijk uit. Schaar en nagelknipper werken ook heel fijn. Al met al een hele fijne set, goede kwaliteit en makkelijk mee te nemen.