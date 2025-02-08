Wat een fijn apparaat! De groente die ik die dag zelf in mijn eigen eten verwerk gebruik ik ook voor de maaltijden van mijn kind. Ik hoef er niet naar om te kijken, het apparaat doet zowat alles voor me, en er zitten geen toegevoegde middelen waarvan ik niet wil dat mijn kind het binnen krijgt. Ik moet alleen nog de ontdooi functie testen. Het is een compact apparaat wat niet teveel ruimte in beslag neemt, en het kan in de vaatwasser ook nog. Het enigste wat ik hoef te doen is de groente of fruit in stukjes te snijden, water erin te doen, en de kan om te draaien zodat het gaat blenden. Een kind kan de was doen. Wel uitkijken met groente zoals wortel en rode biet, zorg dus dat je het meteen schoonmaakt.