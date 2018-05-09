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Philips AventHarde tuitbeker

SCF803/00

4.4

| (54) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

Lekvrij voor drinken zonder knoeien

De Philips Avent My Grippy-tuitbeker heeft een uniek ventiel en is lekvrij. Moeders bevestigen het! De beker heeft een antislipstructuur en is voorgevormd voor kleine handjes, zodat peuters zelfstandig en met vertrouwen leren drinken.

Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ultra-bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

Lekvrij voor drinken zonder knoeien

  • My Grippy-tuitbeker

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1 verpakking — verschillende kleuren

Geavanceerd ventiel — lekvrij drinken

Geavanceerd ventiel — lekvrij drinken

Er gaat niets boven een geweldig avontuur. Vraag het maar aan je kleintje. En wanneer je onderweg bent, zorgt deze lekvrije drinkbeker voor drinken zonder te morsen. Het unieke ventiel laat de vloeistof alleen eruit stromen als je peuter eraan zuigt, zodat je je niet druk hoeft te maken over morsen of omvallende bekers. En wij zijn niet de enigen die dit vaststellen: 82% van de moeders bevestigt dat deze beker lekvrij* is.

Ultra-bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

Ultra-bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

De My Grippy-tuit is ultra-bijtvast, waardoor het drinken uit de drinkbeker eenvoudig is voor peuters.

Weinig onderdelen — eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken (vaatwasmachinebestendig)

Weinig onderdelen — eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken (vaatwasmachinebestendig)

De Philips Avent My Grippy-tuitbeker bestaat uit slechts enkele onderdelen, waardoor hij eenvoudig in elkaar te zetten is. De hygiënische dop houdt de tuit schoon en alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Recensies

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4.4

van 5

54

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

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Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

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09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

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02/05/2018

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher, der nicht ausläuft

Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.

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Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Onafhankelijke thuistests in het Verenigd Koninkrijk, september 2013