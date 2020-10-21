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Drinkbekers voor peuters
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Philips Avent Rietjesbeker
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SCF798/01
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Gebruiksaanwijzing
Alles (13)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Waar kan ik nieuwe rietjes voor mijn Philips Avent-beker met rietje kopen?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
AventPremium inzet voor siliconen rietje
AventPremium stevig rietje
Mijn Philips Avent-beker met rietje lekt
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