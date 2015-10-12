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  • Ideaal voor pasgeborenen
  • Ideaal voor pasgeborenen

Niet meer leverbaar

Philips AventBabyfles

SCF699/17

4.9
| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Ideaal voor pasgeborenen
Onze Natural-fles van 60 ml biedt de ideale hoeveelheid voeding voor pasgeboren baby's. Ontworpen met speen voor de eerste toevoer, voor een rustigere, meer gecontroleerde toevoer. De zachte, breed gevormde speen met textuur lijkt meer op de borst.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Ideaal voor pasgeborenen

  • 1 Natural-fles

  • 60 ml

  • Speen voor eerste toevoer

  • Natural-speen

Speen voor langzamere toevoer

Speen voor langzamere toevoer

Een kleinere opening zorgt voor een meer gecontroleerde toevoer voor langzaam drinkende baby's. De Natural-speen voor de eerste toevoer geeft de ideale toevoersnelheid om te beginnen met je baby flesvoeding te geven.

kleinere fles van 60 ml voor pasgeborenen

kleinere fles van 60 ml voor pasgeborenen

De kleinere fles zorgt voor de juiste hoeveelheid melk voor de kleine buik van je baby

Zachte speen met textuur

Zachte speen met textuur

De zachtere speen met textuur lijkt meer op de borst.

Technische specificaties

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Recensies

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4.9

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

12/10/2015

Nederland

Nederland

Fijn flesje

Dit flesje is door zijn formaat en speen handig te gebruiken voor pasgeboren kindjes, maar ook voor grotere kindjes om wat water in te doen. Wij hebben dit flesje mogen testen voor Philips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles

05/10/2015

Nederland

Nederland

heel gebruiks vriendelijk, drink flesje

Dit Drink flesje voor de eerste weken is heel erg gebruiks vriendelijk. Het flesje voelt goed aan en heeft een duidelijke aanduiding om het flesje te vullen. wat ook heel belangrijk is dat het goed te steriliseren is natuurlijk. de kleine meid heeft met plezier uit haar eerste flesje gedronken. Ik heb dit Flesje op verzoek van Philips mogen testen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Babyfles

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Voordelen

Tettarella

Nadelen

Nulla

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Biberon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF699/17 Biberon

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 