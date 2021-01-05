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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF696/27
Niet meer leverbaar
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Passen de Philips Avent-oefenhandvatten op alle flessen en bekers?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Welke schaalverdeling op de Philips Avent-flessen moet ik gebruiken?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?