ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventGlazen Natural-babyfles

SCF673/17

3.4
| (49) Reviews & awards
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze glazen Natural-fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen heeft een innovatief ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 1 fles

  • 240 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Hittebestendig

Hittebestendig

De glazen Natural-fles is bestand tegen hitte en plotselinge grote temperatuurverschillen. Daarom kan de fles veilig worden opgeborgen in de koelkast, worden opgewarmd en is de fles geschikt voor sterilisatie.

Glas van farmaceutische kwaliteit

Glas van hoogwaardig boriumsilicaat biedt de hoogste kwaliteit voor ultieme zuiverheid.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.4

van 5

49

Reviews & awards

18/03/2014

Deutschland

Deutschland

Super Flasche

Liegt toll in der Hand und ist gut zu reinigen. Sehr gute Verarbeitung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

22/03/2013

Deutschland

Deutschland

Endlich eine solide Glasflsche!

Haben sehr lange nach einer guten Glasflasche gesucht und sind endlich fündig geworden! Mein Kind akzeptierte die normalen Aventsauger nicht und die Flaschen waren aus Plastik. Bei der Naturnah Flasche hat es sofort gut getrunken und durch das neue System, gabs hinterher kein Bauchweh und kein Wildes Aufstoßen. Wir sind überaus zufrieden mit diesen Flaschen und kaufen jetzt noch die Minivariante für den neuen Nachwuchs!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural glass baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF673/17 Natural glass baby bottle

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011