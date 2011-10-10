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Niet meer leverbaar
3 flessen
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).
4.3
van 5
126
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Vinc54
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Victor11
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Vici777
31/08/2019
Deutschland
absolut empfehlenswert
Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.