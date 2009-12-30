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Niet meer leverbaar
1 fles
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).
4.3
van 5
16
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Adriaan
30/12/2009
Nederland
goed
ligt lekker in de hand, en is makkelijk schoon te maken.
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.