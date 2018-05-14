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Niet meer leverbaar
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
De nieuwe Philips Avent Natural-fles is compatibel met de Philips Avent-producten, behalve de Classic-flessen en -handvatten. We raden aan de Natural-flessen alleen te gebruiken in combinatie met de Natural-spenen.
De Philips Avent Natural-fles is verkrijgbaar in drie maten: 60 ml, 125 ml, 260 ml en 330 ml. Flessen zijn verkrijgbaar per stuk en in sets.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Μπιμπερό Natural
pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural
diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
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Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF627/17 Biberon Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011