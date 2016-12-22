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Niet meer leverbaar
2 flessen
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.3
van 5
60
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Mila
22/12/2016
Nederland
Zeer goede fles
[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.