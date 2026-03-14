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  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
  • Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

Nieuw

Philips Avent Double Breast Pump Starter SetNatural Care Handsfree Draagbaar

SCF495/21

4.4
| (24) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
Je baby en tijd zijn kostbaar. Houd je handen vrij met de Philips Avent Natural Care draagbare handsfree borstkolf. Het apparaat is ontworpen om het drinkritme van je baby na te bootsen en levert krachtige prestaties in een discreet, lekvrij ontwerp
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bootst het drinkritme van je baby na

Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

  • De kolf van professionele kwaliteit bootst het drinkritme van je baby na

  • Transparante cups met binnenlicht

  • Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

  • Geschikt voor 99% van alle moeders

  • Uniek SkinSense-schildje

De vrijheid om overal te kolven

De vrijheid om overal te kolven

Onze eerste draagbare borstkolf combineert prestaties van ziekenhuiskwaliteit met een lichtgewichte vorm die comfortabel in je bh past. Waar je ook naartoe gaat, je kunt hem altijd meenemen. Op de bank, aan je bureau of tijdens een wandeling. Jouw tijd. Jouw keuze.

Prestaties van ziekenhuiskwaliteit, draagbare vorm

Prestaties van ziekenhuiskwaliteit, draagbare vorm

In tegenstelling tot andere draagbare borstkolven hoef je niet te kiezen tussen vrijheid en efficiëntie. De motor van ziekenhuiskwaliteit lijkt op een traditionele kolf, met als extra voordeel dat hij draagbaar is. Dankzij de oplaadbare batterijen kun je overal eenvoudig discreet kolven.

Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst

Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst

Onze eerste draagbare kolf bootst het natuurlijke drinkritme van een baby na, waardoor het tot 2× sneller is dan de meeste andere draagbare kolven**. Baby's weten tenslotte het beste hoe ze uit de borst moeten drinken! Daarom hebben we de borstkolf ontworpen om je te helpen de beste melkproductie te krijgen en tegelijkertijd kostbare tijd te besparen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

24

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Voordelen

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Deze review is gemaakt voor Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd werd uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindverzorging in 2023. 

  1. Effectiviteit heeft te maken met de technische prestaties van het product.

  2. Verwijst naar de zuigfrequentie van de kolf.