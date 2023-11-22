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Met schildje dat oplicht in het donker
Orthodontisch en BPA-vrij
Verpakking van 2 stuks
18 m+
Extra grote luchtgaten ventileren de huid van je baby en zorgen dat deze droog blijft.
Extra stevige speen die de natuurlijke vorm volgt van gehemelte, tanden, en tandvlees.
Dankzij het oplichtende schildje van de Ultra Air-fopspeen vind je de speen van je baby snel terug, zonder dat je de lampen aan hoeft te doen.
4.7
van 5
343
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Gullie107
22/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Schattige spenen met glow in the dark
Mijn dochtertje is best kieskeurig qua spenen. Het heeft even geduurd tot ze andere speentjes accepteerde, maar deze spenen vond ze gelukkig al snel goed. We gebruiken ook Avent flessen om tussendoor was flesvoeding bij te geven, dus mogelijk dat dat impact heeft. Mijn dochtertje van 4 maanden wil alleen nog de speen als ze moe is en gaat slapen. Ik geef haar dan een speen en ze valt zelf in slaap. Als ik haar na een paar minuten kom controleren heeft ze de speen al “uitgespuugd” en door de glow in the dark kan ik de speen makkelijk vinden om aan de kant te leggen.
Voordelen
Makkelijk te vinden in het donker, kieskeurige dochter accepteert deze speen
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja. .
17/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Fijne tut. Leuke opdruk. Mijn baby pakt hem ook goed.
Voordelen
Geeft licht. Wordt goed gepakt
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Thatiselizabeth
16/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig product!
Ik geef het ook overdag en 's nachts aan mijn baby. Het geeft ook licht in het donker en ik vind het echt schattig. Mijn baby (2 maanden) slaapt er ook mee. Het is ook makkelijk om te wassen.
Voordelen
Licht /schattig en my baby vind het leuk.
Nadelen
Geen minpunt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
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