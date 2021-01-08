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Philips Avent SCF276/41 Digital Steam Sterilizer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF276/41
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Gebruiksaanwijzing
Alles (4)
Wanneer hoeven moeders niet meer te steriliseren?
Hoe lang blijven items na een volledige cyclus steriel?
Kunnen andere producten (eventueel van andere merken) ook met het apparaat worden gesteriliseerd?
Waar kan ik terecht voor meer citroenzuur?
Advanced2-in-1 stomer/blender
Bij het uitvoeren van modus 2 schakelt de unit naar stand 0 na het voltooien van de cyclus. Waarom?
De sterilisator schakelt na 2 tot 3 minuten na het begin van een cyclus uit. Is het apparaat defect?
Avent Natural-flessen passen niet in mijn Philips-sterilisator