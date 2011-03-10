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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF276/41 Digital Steam Sterilizer

SCF276/41

4.5

| (32) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

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Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

De scherm- en geluidssignalen geven aan wanneer de flessen zijn gesteriliseerd en hoe lang de producten steriel blijven. Op het scherm wordt ook weergegeven wanneer je te veel of te weinig water in de sterilisator hebt gedaan, zodat je altijd zeker weet dat de sterilisatie nauwkeurig en betrouwbaar is voltooid.

Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

Het voordeel van sterilisatie met stoom is dat dit veel sneller (en veiliger) is dan de traditionele manier waarbij flessen in een pan op een gasstel worden uitgekookt. Met de digitale sterilisator zijn 6 flessen, spenen en doppen al na 6 minuten volledig gesteriliseerd.

Voeg simpelweg water toe en selecteer de gewenste modus

Voeg simpelweg water toe en selecteer de gewenste modus

Naast de geavanceerde functionaliteit is de digitale sterilisator eenvoudig en duidelijk te gebruiken. Je hoeft alleen maar water toe te voegen, je flessen, borstkolf of accessoires in de sterilisator te plaatsen en de modus te selecteren. In modus 1 wordt één sterilisatieronde uitgevoerd, wat handig is als je alle items in één keer wilt steriliseren. In modus 2 wordt 24 uur gesteriliseerd, wat nuttig is als je de items 's nachts in de sterilisator wilt laten staan of als je per voeding maar één fles wilt gebruiken. Wat je routine ook is, deze sterilisator maakt de dagelijkse sterilisatie een stuk eenvoudiger.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

32

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

10/03/2011

Nederland

Nederland

Geweldig apparaat! Onmisbaar als je een kleine hebt en flessen & kolfspullen gemakkelijk wilt reinigen. Simpel in gebruik en zo fijn dat je spullen lang gesteriliseerd blijven. Het is het geld meer dan waard :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator

19/07/2010

Deutschland

Deutschland

Mein bester Kauf!

Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator

01/03/2017

België

België

Parfait,très pratique les nuits

Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

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