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Niet meer leverbaar
Comfortabel en discreet
De unieke Philips Avent SCF254/60-borstkompressen hebben een speciaal ontwerp voor een droge en comfortabele dag.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
60 kompressen voor overdag
Ultradun en voorgevormd. Plakstrip om het kompres op z'n plek te houden.
Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.
Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.
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4.8
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
04/04/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen
Ludivine76
27/01/2019
France
Parfait
Je conseille fortement absorption et confort exceptionnel le meilleur de la gamme coussinets toute marque et modèle confondu
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables
Chris7430
30/08/2014
France
Les seuls! Parfait sauf....
Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Coussinets d'allaitement jetables
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Coussinets d'allaitement jetables
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