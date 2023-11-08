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Laat de huid van je baby ademen
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
ultra air is ontworpen voor een maximale luchtdoorlating, zodat het gevoelige huidje van je baby kan blijven ademen.
Het huidje van je baby blijft droger tijdens het gebruik van de speen, dankzij het ademende ontwerp van deze fopspeen met maximale luchtdoorlating.
Het lichte ultra air-schildje heeft ronde randen voor extra comfort voor je baby.
4.7
van 5
682
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Lien1991
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Top speen!
Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!
Voordelen
Toegankelijk, leuk omtwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Raymond1
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldige speen
De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Louwsdv
07/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne speen in neutrale kleuren
Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.
Voordelen
makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze 0-6m en 6-18m ultra air- en ultra soft-fopspenen.
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Fabrikant van het jaar 2014