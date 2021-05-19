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  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventClassic-fopspeen

SCF182/24

4.8
| (168) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen voor maximaal comfort. Leuke serie

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

  • Voor essentieel comfort

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

168

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

19/05/2021

Nederland

Nederland

Goede speen

Fijne spenen die onze zoon wel pakt (de air soft zijn blijkbaar te ruw na deze).

Voordelen

Handig kapje

Nadelen

Je kunt de kleur niet kiezen. De Roze zijn echt te meisje voor ons.

Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen

Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen

08/12/2020

Nederland

Nederland

Mijn zoontje wilt geen andere meer!

Mijn zoontje had best wel moeite met in slaap vallen, omdat hij geen speentje accepteerde. Als laatste hoop deze geprobeerd en succes! Ook hebben de speentjes leuke designs.

Voordelen

baby acceptatie, designs, kleuren

Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen

Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen

08/12/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Fijne speentjes!

[Employee of philipsglobal] Mijn zoon accepteerde alleen Avent spenen, dus toen ik deze schattige dieren-speentjes zag, was dit een mooie toevoeging aan mijn (al zo grote) speen collectie. Erg tevreden!

Voordelen

Accepteerde de speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF182/24 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF182/24 Classic-fopspeen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Fabrikant van het jaar 2014