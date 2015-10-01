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Philips AventSCF178/27 Freeflow pacifiers

SCF178/27

4.1
| (11) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

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4.1

van 5

11

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
2

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einwandfrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow Schnuller

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Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow Schnuller

15/03/2013

Deutschland

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Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

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Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow Schnuller

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